Болгария отрицает причастность к пейджерам "Хезболлы", взорвавшимся в Ливане

В пятницу, 20 сентября, власти Болгарии отрицают свою причастность к цепи поставок тысяч пейджеров, которые недавно сдетонировали в Ливане.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В Болгарии начали расследование после того, как местные СМИ сообщили, что к продаже пейджеров могла быть причастна компания Norta Global Ltd.

Однако, как передают журналисты, болгарское агентство государственной безопасности ДАНС заявило, что оно "беспрекословно установило", что никакие пейджеры, использованные в ливанских подрывах, не были импортированы в Болгарию, экспортированы из нее или изготовлены в Болгарии.

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Также агентство рассказало, что тайваньская компания Gold Apollo заявила на этой неделе, что она не производит устройства, использованные в атаке.

В Ливане 17 и 18 сентября дистанционно взорвали пейджеры и другие средства связи, которые использует ливанская военизированная группировка "Хезболла". В результате погибли по меньшей мере 37 человек и почти три тысячи получили ранения.

Ранее в Венгрии опровергли информацию о том, что пейджеры для "Хезболлы" якобы изготовила венгерская компания BAC Consulting.