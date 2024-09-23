В партии Шольца отвергли сомнения в его кандидатуре на следующих выборах

Руководство Социал-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца в понедельник опровергло, что у политсилы якобы есть сомнения по поводу кандидатуры Шольца на национальных выборах в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил солидер социал-демократов Ларс Клингбайль, его цитирует АР.

Социал-демократы Шольца с небольшим перевесом победили ультраправую "Альтернативу для Германии" в восточной земле Бранденбург на выборах в воскресенье благодаря популярности местного премьера Дитмара Войдке.

Последний пригрозил, что уйдет в отставку, если его партия не придет первой. Также он решил не привлекать к своей кампании Шольца и непопулярное национальное правительство.

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Солидер социал-демократов Ларс Клингбайль заявил, что как лидер партии он стремится победить на национальных парламентских выборах, до которых осталось 12 месяцев.

"Вчерашние выборы добавляют нам смелости, что мы можем это сделать", – сказал Клингбайль

Шольц заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Но некоторые члены его партии низшего уровня периодически ставят под сомнение целесообразность того, чтобы Шольц стал кандидатом в канцлеры. Клингбайль отметил, что кандидатура канцлера не вызывает сомнений.

"Нет никаких колебаний. В руководстве партии, парламентской группе, среди земельных губернаторов и министров – нигде нет никаких дискуссий по этому поводу", – сказал он.

Основной правоцентристский блок ХДС/ХСС, который лидирует в общенациональных опросах, уже выбрал Фридриха Мерца своим кандидатом на пост канцлера на общенациональных выборах.

Шольц назвал выдающимся результатом первое место своей партии на земельных выборах в Бранденбурге.