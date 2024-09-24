В Чехии признали проблемы с некоторыми боеприпасами, закупаемыми для Украины

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что некоторые из боеприпасов, которые получает Украина в рамках чешской "снарядной инициативы", могут быть некачественными, но такие случаи редки.

Об этом она сказала журналистам во вторник, 24 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Накануне немецкое издание Handelsblatt опубликовало статью, в которой со ссылкой на украинских военных утверждает, что некоторые переданные Чехией снаряды содержали некачественные детонаторы.

Утверждалось, что Украина якобы направила Чехии письмо о том, что некоторые артиллерийские снаряды, поставляемые в рамках чешской инициативы, взрываются преждевременно, подвергая опасности украинских солдат и технику.

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Комментируя эту публикацию, Чернохова сказала, что ни новый посол Украины в Чехии Василий Зварич, с которым она встречалась на прошлой неделе, ни доноры, оплачивающие закупки, не жаловались на поставленные боеприпасы.

"Мы знаем, что покупаем не только новые боеприпасы, но и старые, которые могут иметь потенциальные проблемы", – сказала глава чешского Минобороны, добавив, что это "единичные случаи".

По мнению Черноховой, публикация Handelsblatt может быть направлена на то, чтобы создать у общественности впечатление, что с инициативой по боеприпасам что-то не так.

"Ни у кого из доноров нет никаких сомнений", – заверила министр.

Напомним, в рамках инициативы, впервые объявленной в начале года президентом Петром Павелом, Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полмиллиона.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".