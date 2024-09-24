Избиратели в шести ключевых штатах США считают, что бывший президент Дональд Трамп имеет больше шансов, чем вице-президент Харрис, закончить войны в Украине и Газе, а также эффективно отреагировать на потенциальную атаку Китая на Тайвань и продвигать интересы США на международной арене.

Об этом свидетельствует новый опрос Института глобальных дел, данные которого приводит Axios, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, избиратели по всей стране считают Харрис (52% против 48%) более способной решительно защищать интересы США.

Но Трамп лидирует в этой категории с результатом 56% против 44% среди избирателей Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина.

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Разрыв в пользу Трампа больше (58% против 42%) в колеблющихся штатах в вопросе о том, кто с большей вероятностью положит конец войнам в Газе и Украине.

С тем же разрывом 58% против 42% избиратели в колеблющихся штатах считают, что Трамп более склонен эффективно реагировать, если Китай сделает агрессивный шаг в отношении Тайваня.

Трамп также опережает Харрис (56% против 44%) в колеблющихся штатах в своем фирменном вопросе – иммиграционной политике.

Харрис немного опережает Трампа на национальном уровне в вопросах о том, кто эффективнее отреагирует на большой мировой кризис (52% против 48%) или улучшит репутацию Америки (53% против 47%).

Внешнеполитическое видение Харрис менее четко определено для избирателей, чем видение Трампа, особенно в колеблющихся штатах, которые кампания Трампа бомбардировала месседжами в течение нескольких месяцев.

Как сообщала "ЕП", союзники Камалы Харрис размещают в ключевых штатах рекламу с Украиной, которая нацелена на американцев восточноевропейского происхождения.

А президенты Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине.