Лидер Северной Македонии разгневан перспективой новой неудачи на пути в ЕС

Премьер-министр Северной Македонии разъяренно отреагировал на сообщение о том, что на пути его страны к вступлению в ЕС возникло новое препятствие из-за спора с Болгарией.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Христиан Мицкоский заявил в четверг, что ЕС пытается диктовать Северной Македонии, что ей делать.

Комментарий Мицкоского появился после сообщений о том, что послы ЕС на встрече в Брюсселе в среду решили ускорить процесс вступления в ЕС соседней Албании, но не Северной Македонии. До сих пор эти две страны двигались вместе.

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Пресс-секретарь Европейской комиссии Ана Писонеро в четверг отказалась подтвердить, что пути переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии разошлись. Но она предположила, что две страны находятся на разных путях или в разных временных рамках.

ЕС начал переговоры о членстве с этими двумя балканскими странами в 2022 году. Они стали кандидатами на вступление в ЕС два десятилетия назад, хотя переговоры о вступлении так и не начались.

Но заявка Северной Македонии была отложена из-за спора с Болгарией по истории, языку и культуре.

Чтобы выйти из тупика, предыдущее левоцентристское правительство в Скопье приняло требование Болгарии внести в конституцию Северной Македонии упоминание о болгарском этническом меньшинстве.

Однако ему не хватило парламентского большинства, чтобы осуществить эти изменения, а новое консервативное правительство Мицкоского заявило, что внесет изменения в конституцию только в том случае, если Болгария сначала одобрит членство Северной Македонии в ЕС.

В четверг Мицкоски заявил, что несправедливо связывать перспективы его страны в ЕС с требованиями Болгарии.

"Для меня это диктат. Если это условие для (Северной) Македонии продолжать переговоры, то я сказал в Брюсселе – нет, спасибо!", – сказал Мицкоский.

Путь страны в ЕС годами блокировала соседняя Греция из-за спора по истории и наследия. Он был решен в 2018 году после того, как Северная Македония изменила свое название с предыдущего "Македония".

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