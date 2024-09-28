Литва передала Украине новую партию военной помощи

Литва в субботу, 28 сентября, объявила о передаче Украине новой партии военной помощи.

Об этом говорится в сообщении литовского Министерства обороны, информирует "Европейская правда".

Согласно данным Минобороны Литвы, новая партия помощи для Украины содержит логистическое оборудование, боеприпасы, ноутбуки и прочее.

"Наша поддержка непоколебима, наша решимость четкая: Украина победит, потому что свобода всегда побеждает. Вместе – к победе", – подчеркнули в литовском оборонном ведомстве.

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Недавно сообщалось, что Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, которые были задержаны в Клайпеде в прошлом году из-за санкций и должны были быть переправлены в Зимбабве.

Также ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что в этом году его государство планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро.