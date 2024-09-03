Забор на финско-российской границе будет на полметра выше запланированного
До конца 2026 года на восточной границе Финляндии будет возведено всего 200 километров ограждений.
Об этом пишет финская служба новостей Yle, передает "Европейская правда".
Сейчас строительство заграждения на границе с РФ продвигается в районе Нуйямаа и Вайниккала. Там длина забора достигнет 17 километров.
Забор будет на полметра выше, то есть его высота составит 3,5 метра. Сеть ограждений также станет более густой.
В Пограничной охране отметили, что в проект будут внесены и некоторые другие изменения. Причинами модернизации стал опыт, полученный от построенного ранее так называемого тестового ограждения.
К концу 2026 года протяженность забора на восточной границе страны составит 200 километров.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ранее заявила, что КПП на границе с Россией в ближайшее время не откроют.
При этом Валтонен предположила, что этот вопрос, вероятно, могу снова рассмотреть осенью.
Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.