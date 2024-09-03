Welt: Комісаром з розширення ЄС і реконструкції України буде представник Латвії

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже приняла первые решения относительно портфелей для недавно выдвинутых странами-членами ЕС кандидатов в еврокомиссары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Welt от источников в Брюсселе.

Ожидается, что фон дер Ляйен объявит общий пакет для нового руководства Еврокомиссии самое позднее до конца этой недели. Но одно уже известно точно: кроме назначенного Высокого представителя ЕС по иностранным делам, фон дер Ляйен будет иметь еще четырех исполнительных вице-президентов, которые будут работать вместе с ней. Также будут еще два комиссара ЕС, которые будут непосредственно подчинены фон дер Ляйен из-за важности их досье.

Предыдущий уровень вице-президентов (сейчас это четыре комиссара ЕС) будет отменен.

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Согласно пожеланиям фон дер Ляйен, представитель Латвии, консерватор Валдис Домбровскис будет назначен исполнительным вице-президентом по вопросам "расширения и реконструкции Украины". Политик-социалистка Тереза Рибера Родригес, которая ранее была министром по вопросам экологического перехода в правительстве Педро Санчеса в Мадриде, будет отвечать за тему "перехода" как исполнительный вице-президент. Она будет отвечать за законодательные предложения по трансформации в социальной, цифровой и экологической сферах в рамках полномочий Комиссии.

Либеральный французский политик Тьерри Бретон будет отвечать за темы "промышленности и стратегической автономии". Ожидается, что новым комиссаром ЕС по вопросам торговли станет голландец Вопке Хукстра. Новым комиссаром ЕС по вопросам энергетики должен стать нынешний министр промышленности Чехии Йозеф Сикела.

Кроме того, впервые правый популист Раффаэле Фитто, который принадлежит к партии "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджиа Мелони, получит высокую должность в Еврокомиссии. Фитто станет исполнительным вице-президентом Еврокомиссии и будет отвечать за экономику и помощь в восстановлении после пандемии на сумму более 700 миллиардов евро.

Два вопроса, которые, вероятно, будут иметь наибольшее политическое значение в ближайшие годы, будут непосредственно связаны с президентом Еврокомиссии: словак Марио Шефчович будет отвечать за сокращение бюрократии и межинституциональные вопросы, поляк Петр Серафин – за бюджетные вопросы.

Фон дер Ляйен хочет сделать дерегуляцию одним из ключевых вопросов своей работы на ближайшие годы. Серафин, в свою очередь, должен будет возглавить переговоры о новом семилетнем бюджете ЕС – акт балансировки, поскольку Брюссель требует все больше денег перед лицом новых вызовов, но страны-члены не хотят тратить больше. Все кандидаты должны быть заслушаны и утверждены Европарламентом осенью.

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом составе исполнительного органа ЕС появится отдельная должность комиссара по вопросам расширения.

Ранее евродепутат Андрюс Кубилюс, которого Литва решила номинировать своим кандидатом в члены Европейской комиссии, заявил, что она в следующие пять лет должна сделать расширение – включая принятие Украины – своим приоритетом.