В Монголии заявили, что не арестовали Путина по ордеру МУС из-за зависимости от РФ

Монголия не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест военного преступника Владимира Путина из-за энергетической зависимости от России.

Такой комментарий представителя правительства Монголии приводит издание Politico, пишет "Европейская правда".

Представитель монгольских властей заявил, что страна оказалась в ситуации энергетической зависимости, и это затрудняет возможность ареста Путина по ордеру МУС.

"Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от наших непосредственных соседей (их только двое: Россия и Китай. – Ред.), ранее она страдала от перебоев по техническим причинам. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", – указал спикер.

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Он подчеркнул, что Монголия "всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, что подтверждается нашими официальными заявлениями".

Представитель правительства Монголии также добавил, что визит Путина соответствует историческому прецеденту совместного празднования главами государств годовщины победы советских и монгольских войск над Японией в битве на Халхин-Голе в 1939 году – именно под этим формальным предлогом хозяин Кремля совершает нынешний визит.

Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.

Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут.

В украинском МИД отказ Монголии выполнять обязательный ордер на арест Путина назвали "тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права".