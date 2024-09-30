США удваивают количество самолетов на Ближнем Востоке

США направляют на Ближний Восток дополнительно несколько тысяч военнослужащих, чтобы укрепить безопасность и быть готовыми защитить Израиль в случае необходимости.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, которую цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Сингх, усиленное присутствие будет обеспечено несколькими эскадрильями истребителей.

Дополнительный контингент включает эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 и F-22, а также персонал, необходимый для их поддержки.

Реклама:

Предполагалось, что истребители прибудут на место и заменят уже имеющиеся эскадрильи. Вместо этого и имеющиеся, и новые эскадрильи останутся на месте, чтобы удвоить текущее присутствие.

В воскресенье министр обороны Ллойд Остин также объявил о временном продлении пребывания в регионе авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln и связанных с ней эскадрилий. По словам Сингха, истребители находятся там не для помощи в эвакуации, а для защиты американских войск.

СМИ сообщили, что Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется проиранская группировка "Хезболла", против которой израильские силы в последние дни ведут активную кампанию.

В течение последних дней Израиль систематически наносил удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана, ликвидировав ее многолетнего руководителя Хасана Насраллу и десятки других главарей группировки.

Неофициально сообщалось, что Белый дом пытался убедить Израиль не начинать наземную операцию в Ливане, с территории которого действует "Хезболла".