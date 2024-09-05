Госсекретарь США поблагодарил Кулебу за неутомимую работу во время исторических вызовов

В Госдепартаменте США сообщили о разговоре госсекретаря Энтони Блинкена с его украинским визави Дмитрием Кулебой, который подал заявление об отставке.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, в котором поблагодарил его за неутомимое руководство внешней политикой Украины во время исторических вызовов, в частности, когда мир объединился в защиту Украины после полномасштабного вторжения России", – говорится в сообщении.

Госсекретарь выразил благодарность за тесное партнерство, которое США и Украина развили в ходе многих мероприятий, и подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами народа Украины, который защищает себя, свою родину и свою свободу от российской агрессии.

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О разговоре рассказал и сам Блинкен в X (Twitter).

"Сегодня я говорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное руководство внешней политикой Украины. Соединенные Штаты будут продолжать нашу неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России", – написал он.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок накануне заявила, что мало с кем работала так тесно, как с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке в среду, 4 сентября.

В Верховной раде отложили голосование за его отставку, однако председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вечером в среду заявил, что во фракции договорились о кандидатуре нового главы Министерства иностранных дел в рамках правительственных ротаций.