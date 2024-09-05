У Блинкена рассказали, как они вместе с Кулебой боролись за ПВО для Украины

В Госдепе США заявили, что глава МИД Дмитрий Кулеба, который подал в отставку, был "выдающимся партнером Соединенных Штатов в работе в поддержку Украины".

Об этом заявил на брифинге 4 сентября представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

В Госдепе высоко оценили роль министра Кулебы в работе, "которую мы делали, чтобы мобилизовать дипломатическую поддержку".

"В определенном смысле министр иностранных дел Кулеба был нашим главным партнером в поездках по всему миру, пытаясь получить дипломатическую поддержку как для поддержки Украины, так и для привлечения России к ответственности", – сказал Миллер.

Реклама:

Он также рассказал о встречах Блинкена и Кулебы.

"Иногда они встречаются на этих встречах и первое, о чем они говорят, – один из них скажет: "Я знаю, что эта страна имеет систему противовоздушной обороны, которую они могли бы предоставить, если другая страна сможет помочь им чем-то другим", и они на самом деле торгуются, пытаясь выяснить, как решить очень конкретные проблемы, стоящие перед Украиной", – рассказал Миллер.

В Госдепартаменте США также сообщили о разговоре госсекретаря Энтони Блинкена с его украинским визави Дмитрием Кулебой, который подал заявление об отставке.

Госсекретарь выразил благодарность за тесное партнерство, которое США и Украина развили в ходе многих мероприятий, и подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами народа Украины, который защищает себя, свою родину и свою свободу от российской агрессии.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок накануне заявила, что мало с кем работала так тесно, как с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.