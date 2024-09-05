Правительство Британии представило планы по устранению всех наследственных пэров из числа Палаты лордов

Правительство Великобритании предлагает устранить из Палаты лордов всех оставшихся наследственных пэров в рамках крупнейшей за четверть века реформы парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Согласно предложениям, выдвинутым министрами в четверг, 92 наследственных пэров Великобритании, которые унаследовали свои титулы от родителей, потеряют право заседать и голосовать в верхней палате.

Этот шаг завершит реформы, начатые правительством Тони Блэра, которое в 1999 году отменило 700-летнее право всех наследственных пэров заседать в Палате лордов. Лишь 92 из них, избранных из всей группы, было разрешено остаться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об их полной ликвидации.

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Все 92 наследственных пэров, которые сейчас занимают места в Палате лордов, являются белыми мужчинами, и их средний возраст чуть менее 70 лет. Они продолжают пополнять свои ряды, проводя довыборы, когда один из них выходит на пенсию или умирает.

В своем манифесте лейбористы заявили, что дальнейшее существование наследственных пэров является "неоправданным".

Правительственный законопроект будет означать, что в верхней палате больше не будет наследственных пэров. Граф-маршал и лорд великий камергер, которые, как ожидалось, сохранят свои места из-за их церемониальных функций, также будут устранены.

Законопроект, вероятно, станет законом в следующем году и выполнит обязательства Лейбористского манифеста.

Ник Томас-Саймондс, министр по вопросам конституции, сказал, что это "знаковая реформа".

"Наследственный принцип в законотворчестве просуществовал слишком долго и не соответствует современной Британии. Вторая палата играет жизненно важную роль в нашей конституции, и люди не должны голосовать за наши законы в парламенте по случайному стечению обстоятельств", – сказал он.

Лидер Палаты лордов Анжела Смит ранее заявляла, что лейбористы хотят сократить численность палаты, которая насчитывает около 800, до того же размера, что и Палата общин, которая насчитывает 650 членов. Большинство членов Лордов назначаются пожизненными персами, хотя 26 мест зарезервированы для архиепископов и епископов Англиканской Церкви.

В своем манифесте лейбористы обязались ввести пенсионный возраст в 80 лет для пожизненных пэров и в конце концов заменить лордов альтернативной второй палатой, которая будет более репрезентативной для Великобритании.

Сейчас в парламенте насчитывается 277 консервативных пэров, 185 лейбористов и 183 перекрестных пэров.

Законопроект об отмене института наследственных пэров пройдет первое чтение в Палате общин в четверг, а второе чтение состоится позже этой осенью. Чиновники ожидают, что после того, как законопроект попадет в Палату лордов, его будут долго обсуждать.

Единственной страной, кроме Великобритании, которая имеет наследственный элемент в своем законодательном органе, является Лесото, согласно данным Конституционного отдела Университетского колледжа Лондона.

Лейбористское правительство Великобритании во главе с сэром Киром Стармером официально объявило о намерениях реформировать верхнюю палату парламента – Палату лордов, сократив ее численность и установив ограничения по возрасту в июле, после прихода к власти.