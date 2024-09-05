Правительство Британии представило планы по устранению всех наследственных пэров из числа Палаты лордов
Правительство Великобритании предлагает устранить из Палаты лордов всех оставшихся наследственных пэров в рамках крупнейшей за четверть века реформы парламента.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.
Согласно предложениям, выдвинутым министрами в четверг, 92 наследственных пэров Великобритании, которые унаследовали свои титулы от родителей, потеряют право заседать и голосовать в верхней палате.
Этот шаг завершит реформы, начатые правительством Тони Блэра, которое в 1999 году отменило 700-летнее право всех наследственных пэров заседать в Палате лордов. Лишь 92 из них, избранных из всей группы, было разрешено остаться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об их полной ликвидации.
Все 92 наследственных пэров, которые сейчас занимают места в Палате лордов, являются белыми мужчинами, и их средний возраст чуть менее 70 лет. Они продолжают пополнять свои ряды, проводя довыборы, когда один из них выходит на пенсию или умирает.
В своем манифесте лейбористы заявили, что дальнейшее существование наследственных пэров является "неоправданным".
Правительственный законопроект будет означать, что в верхней палате больше не будет наследственных пэров. Граф-маршал и лорд великий камергер, которые, как ожидалось, сохранят свои места из-за их церемониальных функций, также будут устранены.
Законопроект, вероятно, станет законом в следующем году и выполнит обязательства Лейбористского манифеста.
Ник Томас-Саймондс, министр по вопросам конституции, сказал, что это "знаковая реформа".
"Наследственный принцип в законотворчестве просуществовал слишком долго и не соответствует современной Британии. Вторая палата играет жизненно важную роль в нашей конституции, и люди не должны голосовать за наши законы в парламенте по случайному стечению обстоятельств", – сказал он.
Лидер Палаты лордов Анжела Смит ранее заявляла, что лейбористы хотят сократить численность палаты, которая насчитывает около 800, до того же размера, что и Палата общин, которая насчитывает 650 членов. Большинство членов Лордов назначаются пожизненными персами, хотя 26 мест зарезервированы для архиепископов и епископов Англиканской Церкви.
В своем манифесте лейбористы обязались ввести пенсионный возраст в 80 лет для пожизненных пэров и в конце концов заменить лордов альтернативной второй палатой, которая будет более репрезентативной для Великобритании.
Сейчас в парламенте насчитывается 277 консервативных пэров, 185 лейбористов и 183 перекрестных пэров.
Законопроект об отмене института наследственных пэров пройдет первое чтение в Палате общин в четверг, а второе чтение состоится позже этой осенью. Чиновники ожидают, что после того, как законопроект попадет в Палату лордов, его будут долго обсуждать.
Единственной страной, кроме Великобритании, которая имеет наследственный элемент в своем законодательном органе, является Лесото, согласно данным Конституционного отдела Университетского колледжа Лондона.
Лейбористское правительство Великобритании во главе с сэром Киром Стармером официально объявило о намерениях реформировать верхнюю палату парламента – Палату лордов, сократив ее численность и установив ограничения по возрасту в июле, после прихода к власти.