В правительстве Британии хотят "влить энергии" в процесс создания спецтрибунала за преступление агрессии РФ

Новое лейбористское правительство Британии хочет вдохнуть новую энергию в двухлетние международные усилия по созданию специального трибунала с полномочиями судить руководство России за преступление агрессии.

Об этом заявила Guardian лорд-канцлер (министр юстиции) Шабана Махмуд, сообщает "Европейская правда".

Великобритания была одной из движущих сил в основной группе из более 40 стран, которые ищут механизм привлечения к ответственности трех российских лидеров – Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Махмуд сказала, что необходимо принять срочные меры – не только на фронте, но и в правовой сфере – из-за того, что произошло с Украиной.

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"Мы хотим влить немного энергии в этот процесс, потому что он длится слишком долго. Мы хотим проработать это очень тщательно, но в нужном темпе, чтобы разблокировать лучший механизм для создания специального трибунала", – сказала она.

Она выступала накануне встречи министров юстиции стран-членов Совета Европы в Вильнюсе, на которой будут обсуждаться пути продвижения дискуссии о формате международного трибунала вроде Нюрнбергского, который может обеспечить глобальную легитимность. Это впервые, когда лейбористы в правительстве подняли вопрос о привлечении Путина к ответственности за вторжение в Украину.

Махмуд сказала, что ей известно о мощной поддержке в Украине и других странах идеи о том, что Совет Европы должен играть центральную роль в создании специального трибунала. "Как новая администрация, – сказала она, – мы рассматриваем все варианты". Она добавила, что энтузиазм украинцев по созданию такой системы подотчетности не угасает.

Алисия Кернс, теневой министр иностранных дел, заявила на этой неделе, что во время пребывания Дэвида Кэмерона на посту министра иностранных дел консерваторов международный консенсус склонялся к "специальному трибуналу, который проводился бы в третьей стране, был бы создан на основе договора между Советом Европы и Украиной и поддержан более широким кругом государств-членов путем голосования на Генеральной ассамблее ООН".

Махмуд сказала, что правительство хочет найти механизм, который "будет эффективным, будет отвечать правовым вызовам и будет действенным", не замедляя процесс.

"Мы очень преданы Совету Европы и Европейской конвенции по правам человека, и это никогда не было более важным, чем сейчас, из-за того, что происходит в Украине", – добавила она.

В Великобритании идею создания специального трибунала больше всего продвигают адвокат по правам человека Филипп Сэндс КС и бывший премьер-министр Гордон Браун. Утверждается, что путь к специальному трибуналу через Совет Безопасности ООН заблокирован из-за существования российского вето, что делает Совет Европы лучшей альтернативой.

Международный уголовный суд (МУС) не в состоянии судить преступление агрессии, в отличие от отдельных военных преступлений. Хотя МУС выдал ордера на арест Путина за его роль в похищении украинских детей, а также бывшего министра обороны Сергея Шойгу за бомбардировку украинской электроэнергетической инфраструктуры с октября 2022 по март 2023 года, утверждается, что он не может судить трех ключевых членов российского руководства, которые руководили вторжением в Украину в феврале 2022 года.

Прокурор МУС Карим Хан провел переговоры с Махмудом на этой неделе. В прошлом он ставил под сомнение ценность специального трибунала, если он дублирует работу МУС.

Напомним, в своей предвыборной программе нынешний премьер Кир Стармер прямо указал на поддержку создания спецтрибунала за преступление российской агрессии.

Обсуждения относительно спецтрибунала по преступлению агрессии продолжаются с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

Главная причина заключается в том, что Украина выступает за создание международного трибунала (то есть на базе международной организации), а ключевые западные союзники – за так называемый гибридный формат (когда трибунал происходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров).

Подробнее об этом – в статье: Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда.