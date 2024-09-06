Орбан: Зеленскому и Путину "надо" встретиться для завершения войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул очередную "миротворческую" идею – встреча президента Владимира Зеленского и россиянина Владимира Путина для завершения полномасштабной российской войны против Украины.

Такое он сказал на экономическом форуме в итальянском городе Черноббио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Отвечая на вопрос, возможна ли встреча Путина и Зеленского, венгерский премьер сказал: "Конечно. Она необходима!"... Первый вопрос – это коммуникация. Если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже".

По словам Орбана, у него "хорошие отношения" с украинским президентом – даже после того, как он после этого отправился в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

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В первые недели председательства Венгрии в Совете Европейского Союза Орбан пытался представить себя как "миротворца", совершив визиты в Украину и Россию, а затем в Китай.

Эти действия вызвали резкую критику внутри ЕС, где отмежевались он дипломатических увертюр премьера Венгрии. Кроме того, некоторые государства-члены решили снизить представительство на мероприятиях венгерского председательства.

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