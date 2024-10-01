Боррель: ситуация в энергосистеме Украины может стать критической и люди будут выезжать

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за постоянного разрушения Россией энергетической инфраструктуры, а это может привести к тому, что еще больше украинцев "будут вынуждены покинуть свои дома и страну".

Об этом он написал в своем блоге, передает "Европейская правда".

Боррель отметил, что Россия систематически разрушает энергетическую инфраструктуру в Украине, чтобы оставить украинцев без света, воды и отопления, и население страны "уже сталкивается с перебоями в электроснабжении продолжительностью от 8 до 12 часов".

Он констатировал, что эта цифра может вырасти до 20 часов в день, и акцентировал, что российские удары повредили 68% энергетических мощностей страны, и сейчас осталось лишь около 10-11 ГВт производственной мощности электричества.

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"Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая приведет к тому, что еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и страну", – написал Боррель.

Топ-дипломат отметил, что российские ракетные атаки на электроподстанции, по свидетельству украинских партнеров, могут привести к остановке атомных электростанций, работающих в Украине, а это может вызвать ядерную катастрофу.

Чтобы избежать постоянного цикла "мы ремонтируем – они разрушают", Боррель призвал международных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и перехватчиков для Украины.

Он отметил, что Украина должна получить возможность наносить удары по аэродромам и пусковым площадкам на территории России, чтобы останавливать атаки еще до их начала.

"Мы пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и энергетический фронт станет ключевым этой зимой", – подытожил Боррель.

Как известно, 19 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.

Тем временем посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что для поддержки разбитой обстрелами украинской энергосистемы этой зимой ЕС планирует увеличить экспорт электроэнергии в Украину, а также готовит поставки энергооборудования.

По ее оценкам, Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.