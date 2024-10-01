США ожидают, что Иран скоро ударит по Израилю баллистическими ракетами

Соединенные Штаты ожидают, что Иран может осуществить запуск баллистических ракет по Израилю после начала его операции против проиранской группировки "Хезболла" в Иране.

Об этом ряду американских и международных СМИ, в частности Bloomberg и NBC News, сказал чиновник Белого дома на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, в США "имеют признаки" того, что Иран готовится к атаке с использованием баллистических ракет против Израиля в ближайшее время.

"Мы активно поддерживаем оборонительные приготовления для защиты Израиля от этой атаки. Прямая военная атака со стороны Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана", – добавил собеседник.

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Как известно, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

СМИ ранее сообщали, что топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщали Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Кроме того, европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы".