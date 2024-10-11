СМИ: Турция ожидает "позитивных сигналов" от Германии по покупке Eurofighter
Турецкое правительство ожидает, что Германия будет способствовать прогрессу в покупке 40 истребителей Eurofighter.
Об этом сообщили агентству dpa источники, знакомые с этим вопросом, информирует "Европейская правда".
По словам собеседников агентства, турецкая сторона ожидает "позитивных сигналов от Германии" по этому вопросу.
Источники добавили, что "технические переговоры" все еще продолжаются.
Турция надеется усилить свою обороноспособность с помощью 40 истребителей Eurofighter Typhoon.
Германия участвует в производстве Eurofighter и для заключения экспортной сделки необходимо согласие Берлина.
Турция с прошлого года настаивает на получении немецкого разрешения на покупку. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил тогда, что Анкара уже имеет одобрение Великобритании и Испании, остальных подрядчиков.
До 2016 года Германия одобряла экспорт вооружений в эту страну в больших масштабах. После попытки переворота и вторжения Турции на север Сирии немецкий экспорт вооружений в Турцию значительно сократился.
Недавно СМИ сообщили, что Германия впервые за долгое время одобрила продажу значительных объемов оружия Турции.
Кроме того, в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу Анкаре истребителей Eurofighter.