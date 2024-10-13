Боррель призвал ЕС больше инвестировать в оборонные технологии

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны-члены должны больше инвестировать в разработку оборонных технологий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий.

Он отметил, что сейчас ЕС и его государства-члены тратят 14,4 миллиарда евро ежегодно на военные исследования и разработки по сравнению с 130 миллиардами евро в США.

"Что еще хуже, эта ограниченная сумма тратится фрагментарно, каждая страна-член устанавливает свои собственные приоритеты и выполняет достаточно обособленные виды работ", – отметил топ-дипломат.

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Он добавил, что только 18% оборонного оборудования закупается в рамках кооперации, остальное – на национальном уровне.

По словам Борреля, следствием этого является то, что европейская оборонная промышленность "слишком мала, слишком фрагментирована и лишена инноваций".

"Мы должны предоставить оборонным компаниям ЕС доступ к европейским инновационным фондам и поощрять сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и университетами. Мы также должны усилить сотрудничество между самими европейскими оборонными компаниями, не только в области исследований и разработок, но и на следующих этапах процесса, начиная с совместного производства", – подчеркнул Боррель.

Отдельно он отметил важность усиления взаимодействия оборонного производства с частным сектором.

Боррель также указал на большой потенциал европейской оборонной промышленности, но его, по словам дипломата, нужно раскрыть.

Он подчеркнул, что сейчас Европа "стоит на переломном этапе".

"Хотя мы достигли прогресса в реализации таких инициатив, как Европейский оборонный фонд и Центр оборонных инноваций ЕС, нам нужно действовать смелее. В мире, полном войны и беспорядков, мы должны снова мыслить масштабно", – подчеркнул Боррель.

Он отметил необходимость инвестировать значительные средства в такие ключевые технологии, как искусственный интеллект, дроны и космические возможности.

Ранее будущий еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС накопить минимальный уровень боеприпасов и других запасов.

Он также высказал мнение, что ЕС должен наращивать свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией в будущем.