В Нидерландах оппозиция хочет исключить Венгрию из Шенгена из-за допуска россиян

В Нидерландах оппозиционные партии D66 и CDA хотят временно исключить Венгрию из Шенгенской зоны, утверждая, что страна пропускает слишком много россиян без проверок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Партии призвали премьер-министра Дика Схофа выступить за временную "приостановку" в Европе, пока Венгрия не улучшит свои проверки россиян.

В случае приостановления членства Венгрии на границах страны будут проводиться паспортные проверки, а свободное передвижение людей и товаров будет невозможным.

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Во время парламентских дебатов перед заседанием Европейского совета, в котором Схоф примет участие во вторник, D66 и CDA попросили премьер-министра Нидерландов привести веские аргументы в пользу такой приостановки.

"Пока Венгрия разворачивает красную дорожку для российских работников-иммигрантов, которые не проходят проверку, такие меры необходимы", – сказал депутат от D66 Ян Патернотте. Он сообщил, что за последние годы 400 россиян были депортированы из Европы по подозрению в шпионаже, а на базе НАТО под Лимбургом едва удалось предотвратить диверсионную операцию с использованием беспилотника.

"Российская угроза неизбежна. Венгрия разворачивает красную дорожку, и мы должны положить этому конец", – сказал он.

Патернотте сказал, что понимает, что это большой шаг, но "угроза велика" и "время для разговоров с Венгрией закончилось". Он также назвал "странным" тот факт, что партия Герта Вилдерса, "которая заявляет, что выступает против иммиграции", не критикует "иммиграцию российских трудовых мигрантов, которые могут шпионить или совершать нападения".

"Тот факт, что Вилдерс дружит с (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном, не должен определять нашу политику и, конечно, нашу безопасность", – заявил депутат D66.

"Мы не должны быть наивными. Россияне ведут грязную войну и пытаются проникнуть и повлиять на выборы здесь. Многие государства-члены ЕС устали от поведения Венгрии. Мы не должны недооценивать опасность и должны принимать меры против стран, которые помогают россиянам, – сказал лидер CDA Анри Бонтенбаль.

Бонтенбаль ожидает, что коалиционные партии VVD и NSC поддержат приостановление, учитывая их предыдущие заявления и позиции в отношении Венгрии. Таким образом, это предложение может оказать еще большее давление на и без того напряженные отношения внутри коалиции. PVV выступает категорически против давления на Будапешт.

Напомним, в Европейском парламенте 18 сентября состоялись дебаты относительно решения Венгрии упростить въезд для россиян и белорусов, где, в частности, призвали в ответ приостановить венгерское членство в Шенгенской зоне.

В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Решение Венгрии вызвало резонанс и критику со стороны многих государств ЕС, в то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заверил, что оно не представляет риска для Шенгенской зоны.