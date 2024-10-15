Фон дер Ляйен обязала проверять топ-персонал Еврокомиссии на добропорядочность

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ввела новые правила приема на работу персонала исполнительного органа ЕС, в котором предусмотрены дополнительные проверки во избежание возможных конфликтов интересов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Новые правила приема на работу касаются персонала будущих еврокомиссаров и направлены на обеспечение их разнообразия и добропорядочности.

По сравнению с 2019 годом сохранилась норма о равном количестве мужчин и женщин в офисе каждого комиссара.

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В офисах фон дер Ляйен, топ-дипломата ЕС Каи Каллас и пяти вице-президентов Еврокомиссии должны работать представители минимум пяти разных национальностей, а в офисах других комиссаров – минимум трех.

Вводится новое правило, согласно которому не более двух работников каждого офиса еврокомиссара могут происходить из той же страны, что и комиссар – так фон дер Ляйен хочет избежать того, чтобы комиссары нанимали на работу только представителей своих стран.

Кроме того, все главы офисов должны будут пройти проверку на добропорядочность – за это будут отвечать члены Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента предложила структуру и состав исполнительной коллегии ЕС из кандидатур, предложенных правительствами стран-членов 17 сентября.

Далее их должны заслушать в профильных комитетах Европарламента с 4 по 12 ноября.