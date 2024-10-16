Оборонные компании Rheinmetall и Leonardo будут совместно производить танки

Итальянская компания Leonardo SpA и немецкая Rheinmetall AG договорились создать совместное предприятие по производству военных боевых машин в Европе.

Об этом сообщили компании, передает "Европейская правда".

Как отмечается, предприятие со штаб-квартирой в Риме разработает новый основной боевой танк для Италии и боевую машину Lynx.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компании "создают нового тяжеловеса в европейском производстве танков".

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В релизе указано, что компании будут владеть одинаковыми долями Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). Распределение труда тоже будет составлять 50/50, при этом 60% работ будет выполняться в Италии.

Как известно, Leonardo и Rheinmetall объявили о плане создания предприятия в июле.

Задача LRMV – разработка и производство основного боевого танка для итальянской армии на замену танкам Ariete.

По плану, боевая машина будет создана на базе перспективного немецкого танка KF51 Panther.

Ожидается, что предприятие будет производить боевые машины пехоты Lynx, а на базе этой бронемашины также планируется создание самоходной зенитной установки с модулем Skyranger разведывательной и противотанковой модификации.

После удовлетворения запросов итальянской армии в перевооружении планируется экспортное производство бронетехники.

Также в апреле Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода.