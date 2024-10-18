Правительство Словакии готовится ужесточить языковой закон, что может подорвать отношения с Венгрией

Словацкое правительство Роберта Фицо планирует ужесточение закона о словацком языке, что ударит по местному венгерскому национальному меньшинству и может обострить словацко-венгерские отношения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило венгерское издание Népszava.

Усиление инициировала ультраправая министр культуры Мартина Шимковичова, которая говорит, что оно не направлено против венгерского меньшинства. Изменения позволят увеличить штрафы за нарушение закона о государственном языке и расширить возможности их взыскания – в частности, в населенных пунктах, где проживает венгерское меньшинство и где официальная информация публикуется на венгерском и не соответствует кодифицированным требованиям закона о языке.

Намерение внести изменения в языковой закон раскритиковали представители словацкой оппозиционной SaS и председатель внепарламентской партии "Венгерский форум" Жолт Шимон. Они заявили, что предложение направлено против венгерского меньшинства.

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Шимон считает, эта поправка еще более опасна, чем предыдущие подобные инициативы, поскольку на этот раз, кроме государственных органов и юридических лиц, могут быть наказаны и физические лица.

Министерство культуры Словакии утверждает, что необходимость внесения изменений в закон является результатом практики применения и что физические лица не будут наказываться. Целью должно стать закрепление статуса государственного языка или обеспечение эффективного государственного надзора.

Ведомство убеждает, что некоторые нормы закона до сих пор неоднократно нарушались одними и теми же лицами, что вызвано низкими размерами штрафов и ограниченными полномочиями контролирующего органа.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал на слушаниях парламентского комитета по иностранным делам в четверг, что правительство Венгрии внимательно следит за возможными поправками в Закон о словацком языке и "четко ожидает, что не будет регресса в сфере прав меньшинств".

По его словам, посол Венгрии в Братиславе уже провел консультации с комиссаром по делам меньшинств правительства Словакии.

Как известно, правительство Орбана с 2017 года блокирует евроатлантическую интеграцию Украины из-за закона об образовании и языке, а свою поддержку на всех форумах связывает с исправлением принятых положений и соблюдением прав меньшинств.

Хотя в декабре 2023 года украинский парламент принял некоторые изменения, венгерское руководство в Будапеште требует от Украины вернуться к ситуации до 2015 года.

Напомним, летом в интервью "ЕП" глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об "откровенном разговоре" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто во время визита последнего в Ужгород в январе 2024 года, следствием которого стало выдвижение Будапештом требований относительно прав венгерского меньшинства.

Эти требования были включены в переговорные рамки по вступлению Украины в ЕС.

"ЕвроПравда" ранее подробно анализировала перечень этих требований в статье: Как Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины на пути в ЕС.