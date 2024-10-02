В Реестр убытков для Украины (RD4U) уже подали более 10 000 заявлений по категории "повреждение или разрушение жилья", больше всего из них – из Мариуполя.

Об этом говорится в отчете RD4U, передает "Европейская правда".

Как известно, Реестр служит ключевым механизмом для физических и юридических лиц, а также государства Украина для получения возмещения в соответствии с международным правом.

Как отмечается, в Реестре зафиксированы заявления о поврежденном имуществе из 621 населенного пункта Украины. 65% исков касаются повреждения или уничтожения квартир, остальные – различных типов индивидуальных домов и других видов жилых помещений.

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Наибольшую долю составляют заявления из Донецкой области – около 35%, а среди городов Украины больше всего заявлений подано из Мариуполя – почти 1 150 заявлений.

Треть всех заявлений связана с повреждениями, полученными в результате активных боевых действий. 27% заявлений – последствия артиллерийских обстрелов, еще 20% – воздушных атак ракетами, беспилотниками или авиабомбами.

Около 2% всех заявлений связаны с последствиями разрушения Каховской ГЭС, а чуть менее 1% исков заявители указали, что не знают причины разрушений.

Отмечается, что 61% заявлений подали женщины, 39% – мужчины. Возраст заявителей колеблется от 18 до 94 лет, еще 127 заявителей старше 80 лет.

В среднем к каждому заявлению прилагается шесть дополнительных файлов, содержащих доказательства – документы или фотографии. Однако, не все имеют доступ к доказательствам, а потому около 1 400 истцов подали иски без приложенных файлов с доказательствами (но с данными из различных баз данных).

Для оценки таких заявлений будут использованы внешние ресурсы (в том числе спутниковые снимки).

Несмотря на то, что указание суммы компенсации не является обязательным, 99% заявителей решили указать конкретную сумму, средняя сумма составляет около 54 000 евро. В то же время в Реестре отметили, что размер надлежащей компенсации будет определять будущая Комиссия по рассмотрению претензий.

Отмечается, что 405 заявителей уже получили определенную компенсацию от Правительства Украины по программе e-Recovery.

Реестр также готовится к запуску 12 новых категорий заявлений, включая: смерть и исчезновение ближайших членов семьи, вынужденное внутреннее перемещение, разрушение инфраструктуры Украины, а также дополнительные категории, связанные с повреждением и уничтожением имущества.

Напомним, соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

В июне исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

В сентябре генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что СЕ будет играть ключевую роль в привлечении России к ответственности за преступление агрессии.

В том же месяце заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая спрогнозировала, что в 2025 году удастся запустить международный компенсационный механизм для возмещения ущерба от агрессии России, созданный в Гааге.