В ЕС отреагировали на сообщения о переброске солдат КНДР в Россию

В Еврокомиссии заявили, что если сообщения о переброске солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины подтвердятся, то это станет новым свидетельством незаинтересованности РФ в мире.

Об этом заявил на брифинге в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что ЕС проинформирован о сообщениях о возможной отправке военных КНДР для участия в российско-украинской войне. Представитель отметил, что если это подтвердится, то обозначит еще один уровень эскалации и существенный рост сотрудничества двух стран.

"Это лишь иллюстрирует то, насколько решительно Россия настроена к эскалации своих незаконных действий против Украины, и что Россия совсем не заинтересована рассматривать мирные решения. Это месседж, который посылает Россия, что "мы не заинтересованы в мире", – заявил Стано.

Реклама:

Он добавил, что это также показывает, насколько отчаянно Россия себя ведет в привлечении любой помощи из-за своей изолированности и многочисленных санкций.

"Это должна быть действительно спецоперация, которую Россия проводит в Украине, если для такой спецоперации ей нужно заручиться поддержкой солдат из режима-изгоя, который находится под санкциями ООН", – заявил Стано.

Напомним, Южнокорейское разведывательное агентство сообщило в пятницу, что Северная Корея отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для тренировок и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, они будут развернуты для участия в боевых действиях против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в том, что она готовится отправить 10 тысяч военных на помощь Москве.

В субботу, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.