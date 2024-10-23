Новая глава дипломатии ЕС объявила решение войны в Украине своим приоритетом

Следующая руководительница внешнеполитической службы Европейского Союза Кая Каллас заявила, что вопросы войны в Украине и укрепления безопасности ЕС будут ее приоритетами на посту.

Как пишет "Европейская правда", об этом Каллас сказала в письменных ответах членам Европейского парламента, которые приводит агентство Reuters.

Каллас отметила, что европейская безопасность является глубоко личной для нее как уроженки страны, которая уже давно говорит другим, что "империалистическая мечта России никогда не умирала".

"Моим краткосрочным приоритетом должно быть решение насущных глобальных проблем: войны России против Украины и укрепления безопасности и обороны ЕС", – написала она.

Реклама:

ЕС, по ее словам, должен также оставаться "в авангарде гуманитарных усилий" на Ближнем Востоке и работать "со всеми игроками, чтобы поддержать достижение справедливого и всеобъемлющего мира".

Каллас также отдельно подчеркнула, что государства из "оси зла" представляют особые вызовы.

"Такие страны, как Россия, Иран, Северная Корея и частично Китай, стремятся использовать взаимозависимость как оружие и эксплуатировать открытость наших обществ против нас. К этому мы должны быть готовы", – заявила она.

Каллас, выдвинутая европейскими лидерами в июне на должность нового высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, сменит на этом посту Жозепа Борреля.

В ноябре в Европарламенте состоятся слушания по кандидатурам в следующий состав Еврокомиссии.

На 21 странице ответов на вопросы, заданные депутатами накануне слушаний, экс-премьер Эстонии изложила свое видение внешней политики ЕС.

Читайте также: "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Каи Каллас во главе дипломатии ЕС.