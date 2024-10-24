Немецких детей заметили в "Артеке" в оккупированном Крыму

В детском лагере "Артек" в оккупированном Россией Крыму заметили детей из Германии, которая официально признает полуостров территорией Украины.

Об этом говорится в материале портала t-online, сообщает "Европейская правда"

Портал выяснил, что в аннексированном Крыму три недели провели дети из Германии, а также, вероятно, Финляндии и Франции. Впервые на это обратили внимание финские СМИ, а t-online удалось найти подтверждение как на страницах "Артека", так и в материалах роспропаганды.

"Телеканал RT, различные участники и организации также распространяли фотографии и информацию о молодежи из Германии. Русский дом в Париже также разместил фотографии", – говорится в материале.

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Фото из открытых источников

Во время пребывания в "Артеке" немецкие дети встречались, среди прочего, с представителями путинской партии "Единая Россия", а также российскими военными, совершающими военные преступления в Украине.

Фото из открытых источников

Пока неизвестно, как именно дети из Германии попали в аннексированный Крым, который Берлин признает территорией Украины. Законный въезд в Крым возможен только с украинской территории.

Как отмечает t-online, в последние годы не сообщалось ни о каких других визитах детей из Германии в "Артек". В 2017 году пропагандистский канал RT сообщил, что десять детей из Берлина и Саксонии приехали туда с учительницей из Берлина.

Напомним, ранее стало известно о поездке уже бывшего министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в оккупированный Крым в 2021 году, когда она работала журналисткой.