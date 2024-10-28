Президент Швейцарии поддерживает снятие запрета на реэкспорт оружия Украине

Президент Швейцарии Виола Амгерд в понедельник, 28 октября, заявила, что выступает за пересмотр запрета, который сейчас препятствует реэкспорту оружия швейцарского производства из других стран в Украину.

Ее слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

По мнению Амгерд, эмбарго на реэкспорт оружия вредит промышленности и безопасности страны.

"Лично я считаю, что мы должны сделать шаг вперед для нашей промышленности. Это становится трудно, потому что такие страны, как Нидерланды, решили не покупать (оружия, – ред.) в Швейцарии, поскольку реэкспорт не является свободным, и я это понимаю", – заявила она.

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В то же время она добавила, что Швейцария, которая выступает мирным посредником в глобальных конфликтах, никогда не будет поставлять оружие непосредственно в страну, которая находится в состоянии войны.

По словам президента, Швейцарии нужно больше инвестировать в безопасность в Европе, чего "за последние 30 лет" страна не делала достаточно. Она подчеркнула, что планирует укреплять связи с партнерами, включая НАТО.

Журналисты отметили, что призывы к Берну нарушить традиционную позицию нейтралитета растут как дома, так и за рубежом после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Парламент Швейцарии рекомендовал смягчить правила по реэкспорту оружия, однако правительство отказалось это делать.

Напомним, 16 октября Федеральный совет Швейцарии решил принять остальные меры 14-го пакета санкций Европейского Союза против России, принятого в июне.

А позже стало известно, что швейцарское правительство передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям первый из трех специализированных автомобилей GCS 200 на Конференции по противоминной деятельности в Украине.