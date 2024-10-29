CNN: США просят Китай давить на КНДР, которая послала войска в Украину

Соединенные Штаты стремятся воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы последняя вернула войска, отправленные в Россию для дальнейшего участия в войне против Украины.

Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

По словам анонимного американского чиновника, США призвали Китай, который поддерживает отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились к Пекину "относительно нашего беспокойства по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого", добавил источник.

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В то же время собеседники CNN, как пишет телеканал, "не настроены оптимистично" относительно того, что Китай станет помехой планам Северной Кореи – в частности потому, что поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.

В США ранее заявили, что проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно ответных шагов на переброску войск КНДР в Россию.