В Литве в поездах Калининград – Москва обнаружили посылки с предметами военного назначения
Новости — Воскресенье, 6 октября 2024, 09:29 —
С 27 сентября по 2 октября сотрудники таможенной службы Литвы обнаружили в пассажирских поездах, следовавших из Калининграда в Москву, четыре партии с различными предметами военного назначения.
Об этом сообщило Delfi, передает "Европейская правда".
Сотрудники Каунасской территориальной таможни и криминальной таможенной службы на железнодорожной станции Кибартай в почтовом вагоне пассажирского поезда Калининград-Москва при осмотре нашли почтовую посылку с предположительно военными вещами: камуфляжными штанами.
Считается, что вещи предназначены для российских вооруженных сил в войне против Украины.
Отмечается, что всего было изъято пять единиц камуфляжных штанов в соответствии с Регламентом Совета ЕС.
Также 1 октября похожая партия с пятью маскировочными сетками была перехвачена в Кибартай в поезде, следовавшем из Калининграда.
Еще две партии с такими же сетками, предназначенными для российских военных, находились в тех же поездах и изъяты таможенниками 27-29 сентября.
Таможенники проинформировали, что такие грузы, предназначенные для российских сил на войне против Украины, обычно отправляют члены различных общественных организаций в Калининграде.
Конфискованные товары литовская таможня передаст в качестве помощи Украине.
Напомним, недавно литовские пограничники отказывались пропускать вагоны транзитного поезда Москва – Калининград, на которых были нарисованы буква "Z", а также надпись "Вильнюс – город России".