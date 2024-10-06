С 27 сентября по 2 октября сотрудники таможенной службы Литвы обнаружили в пассажирских поездах, следовавших из Калининграда в Москву, четыре партии с различными предметами военного назначения.

Об этом сообщило Delfi, передает "Европейская правда".

Сотрудники Каунасской территориальной таможни и криминальной таможенной службы на железнодорожной станции Кибартай в почтовом вагоне пассажирского поезда Калининград-Москва при осмотре нашли почтовую посылку с предположительно военными вещами: камуфляжными штанами.

Считается, что вещи предназначены для российских вооруженных сил в войне против Украины.

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Фото: Delfi

Отмечается, что всего было изъято пять единиц камуфляжных штанов в соответствии с Регламентом Совета ЕС.

Также 1 октября похожая партия с пятью маскировочными сетками была перехвачена в Кибартай в поезде, следовавшем из Калининграда.

Еще две партии с такими же сетками, предназначенными для российских военных, находились в тех же поездах и изъяты таможенниками 27-29 сентября.

Фото: Delfi

Таможенники проинформировали, что такие грузы, предназначенные для российских сил на войне против Украины, обычно отправляют члены различных общественных организаций в Калининграде.

Конфискованные товары литовская таможня передаст в качестве помощи Украине.

Напомним, недавно литовские пограничники отказывались пропускать вагоны транзитного поезда Москва – Калининград, на которых были нарисованы буква "Z", а также надпись "Вильнюс – город России".