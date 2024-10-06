WP: На "Рамштайн" Украине могут предложить более конкретные шаги по вступлению в НАТО

На встрече союзников в формате "Рамштайн" ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности по ее североатлантической интеграции.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских и западных официальных лиц, передает "Европейская правда".

Западный дипломат отметил, что страны НАТО рассматривают варианты более конкретной поддержки Украины на пути к будущему членству.

Журналисты отметили, что хотя эти предложения могут не полностью удовлетворить насущные потребности Киева, они все равно будут важным сигналом.

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Кроме этого, один из западных дипломатов отметил, что после того, как Зеленский не добился отмены ракетных ограничений, Киев может получить какую-то другую помощь во время конференции в Германии.

В свою очередь, украинские чиновники обеспокоены, что приближение президентских выборов в США может поставить под угрозу продолжение военной помощи.

Зеленский и его команда стремятся убедить американского лидера Джо Байдена поддержать "план победы", который мог бы войти в историю как часть его политического наследия.

Газета отметила, что Белый дом осторожно подходит к принятию решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов.

Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский планирует представить свой "план победы" лидерам стран-союзников, которые соберутся на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

Также 5 октября в статье Financial Times, которая собрала в себе рассуждения неназванных дипломатов и комментарии, которые озвучивались публично относительно возможных сценариев завершения войны и вступления Украины в НАТО, говорилось о том, что среди идей, которые озвучивают на Западе как возможные сценарии завершения текущей горячей фазы войны в Украине и предотвращения новой – принятие ее в НАТО по модели Западной Германии.