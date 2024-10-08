Министр обороны Польши: Не успокоимся, пока не почтим жертв геноцида на Волыни

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в очередной раз высказался за необходимость сделать "общепризнанной и понятной в Европе и мире" правду о Волынской трагедии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

Министр принял участие в церемонии по случаю 84-й годовщины создания Крестьянских батальонов, состоявшейся перед памятником Солдатам Крестьянских батальонов и Союза народных женщин в Варшаве.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что он неизменно помнит историю и героев, независимо от того, "является ли он соправителем или находится в оппозиции". "Я хотел бы дать обещание всем нам здесь, обещание Польше, обещание моим соотечественникам: мы не успокоимся, пока не почтим память жертв геноцида на Волыни", – заявил он.

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Он подчеркнул, что правда должна быть "общепризнанной и понятной в Европе и мире".

Косиняк-Камыш добавил, что "среди первых жертв тех событий были солдаты Крестьянских батальонов, это были преимущественно польские крестьяне". Министр отметил, что не вспоминает Волынь, "чтобы разбередить рану, потому что нельзя разбередить раны, которые не зажили".

Он добавил, что именно так надо говорить с друзьями, то есть четко и ясно.

Крестьянские батальоны (сначала Крестьянская гвардия) были сформированы в августе 1940 года. Организация была вооруженными силами Народной партии, но в нее также входили члены Союза сельской молодежи республики. В период наибольшего развития организация насчитывала около 170 тысяч членов, исключительно из сельской местности – в городах она не действовала.

Среди самых известных достижений организации – предоставление разведывательных материалов об испытаниях немецких ракет V-1 и V-2, хотя в повседневной жизни отряды в основном занимались уничтожением железнодорожной тяги и коммуникаций, освобождением заключенных из-под арестов гестапо и защитой жителей деревень от пацификаций. Политически организация была ближайшей к Армии краевой, занимая антикоммунистическую и антинационалистическую позицию.

Крестьянские батальоны сорвали немецкие планы депортации и уничтожения польского населения на Замойщине, которые были частью преступного генерального плана "Ост". Крестьянские батальоны начали вооруженную борьбу против немцев, которая переросла в "Замойское восстание".

После войны солдаты Крестьянских батальонов стали соучредителями Польской селянской партии, лидером которой стал Косиняк-Камыш.

Ранее он подтвердил, что не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Глава оборонного ведомства Польши еще летом назвал решение исторических споров по Волыни условием вступления Украины в ЕС.

Напомним, 1 октября, на фоне переговоров главы МИД Украины Андрея Сибиги в Польше Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году.

В МИД Польши приветствовали готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.