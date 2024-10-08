Шольц ожидает, что Байден позже посетит Германию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что понимает решение президента США Джо Байдена отложить свой государственный визит в Германию, но ожидает, что он будет перенесен.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как рассказал Шольц в интервью немецкому телеканалу RTL – это была встреча, к которой "готовились со всех сторон".

"Она будет перенесена. Но я должен сказать совершенно откровенно, что если бы такие бури бушевали в моей стране, то я бы также принял такое решение", – акцентировал он.

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Как известно, визит Байдена должен был стать первым за 40 лет государственным визитом президента США в Германию.

Однако, 8 октября Байден отложил поездку в Германию в связи с ураганом "Милтон", который в ближайшее время должен поразить Флориду.

Предполагалось, что Байден в Германии примет участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 октября, которая впервые лично соберется на уровне лидеров.

На ней президент Владимир Зеленский планирует представить "план победы" государствам-союзникам.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече союзников в формате "Рамштайн" ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности относительно ее североатлантической интеграции.