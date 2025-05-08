Европарламент: процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен

Процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен из-за отступления турецкого правительства от демократии, заявил Европейский парламент.

Об этом говорится в отчете, принятом в парламенте в среду, сообщает "Европейская правда".

Отчет приняли 367 голосами за, 74 против, 188 депутатов воздержались. "В нынешних условиях, несмотря на демократические и проевропейские устремления значительной части турецкого общества, процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен", – заявили европарламентарии.

Депутаты Европарламента выразили глубокую обеспокоенность дальнейшим ухудшением демократических стандартов в Турции и "безжалостным подавлением критических голосов".

Они осудили жесткое подавление недавних мирных массовых протестов и преследование сотен протестующих в массовых судебных процессах, проходивших без каких-либо доказательств уголовных правонарушений.

Депутаты Европарламента также считают преследование мэра Стамбула Экрема Имамоглу политически мотивированным, направленным на то, чтобы не допустить легитимного конкурента к участию в предстоящих выборах.

Эти действия нынешней турецкой власти еще больше приближают страну к полностью авторитарной модели, убеждены европарламентарии.

В то же время депутаты отмечают, что демократические и проевропейские устремления большинства турецкого общества, особенно среди турецкой молодежи, являются основной причиной для продолжения процесса вступления Турции в ЕС, даже если он заморожен.

Евроинтеграционный прогресс Турции затормозился из-за ряда факторов, в частности обеспокоенности по поводу прав человека, демократического управления и нерешенного спора по Кипру, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.

Несмотря на это, Турция формально остается кандидатом на членство в ЕС.

По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.

А в Турции заявили, что страна не стремилась бы к членству в неформальном объединении БРИКС, если бы ее приняли в Европейский Союз.