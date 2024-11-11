В Британии убеждены, что Трамп будет оставаться приверженным НАТО

Министр обороны Великобритании Джон Хили убежден, что избранный президент США Дональд Трамп во время своего второго срока будет оставаться приверженным НАТО.

Об этом британский министр рассказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Гили отверг предположение о том, что Трамп может вывести США из состава НАТО.

"Я не ожидаю, что США откажутся от НАТО. Они признают важность Альянса, они признают важность предотвращения дальнейших конфликтов в Европе", – отметил он.

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В то же время, по словам главы британского оборонного ведомства, Трамп имеет право требовать от европейских стран больших расходов на оборону.

"Но я утверждаю, и утверждаю уже давно, что европейские страны в НАТО должны делать больше тяжелой работы", – подчеркнул Хили.

Он добавил, что Трамп "справедливо подталкивает европейские страны к тому, чтобы они делали больше для лучшего финансирования НАТО".

Министр обороны сказал, что приверженность США к НАТО сохранялась и при первом президентском сроке Трампа, и у него нет причин думать, что эта поддержка будет прекращена во время его второго срока.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает возможные варианты в контексте подхода избранного президента США Дональда Трампа к Украине.

В свою очередь литовский министр обороны Лауринас Кащюнас считает, что европейские страны не должны повторять ошибку 2016 года и создавать барьер с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а вместо этого сотрудничать по вопросам, представляющим общий интерес.