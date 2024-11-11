Трамп выдвинул постпредом в ООН трампистку, которая жестко критикует организацию

Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал члена Палаты представителей Элиз Стефаник из Нью-Йорка следующим послом страны в Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Назначив Стефаник, которая является ярым критиком ООН, Трамп продемонстрировал, что он планирует выполнить свои обещания по решительной поддержке Израиля на мировой арене и жесткой игре с международными организациями и альянсами.

Элиз Стефаник Реклама: politico

40-летняя Стефаник стала известным именем среди республиканцев как решительная защитница Израиля и активная союзница Трампа. Ожидается, что ее кандидатура не встретит значительного сопротивления со стороны республиканцев в Сенате, учитывая ее лидерскую позицию и широкие связи в Конгрессе.

Стефаник неоднократно обвиняла ООН в антисемитизме, в частности, за постоянную оппозицию к расширению израильских поселений и обращению с палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

В октябре она призвала к "полной переоценке американского финансирования Организации Объединенных Наций" в ответ на усилия Палестинской автономии исключить Израиль из ООН за военные преступления, совершенные в Газе и на Западном берегу.

Что касается Украины, то Стефаник поддержала ранние пакеты помощи для укрепления обороноспособности Украины, а также стала соавтором масштабного республиканского законодательства по санкциям против российского финансового и энергетического секторов и увеличению военной помощи США Киеву в преддверии вторжения РФ в феврале 2022 года.

Но она была одной из 112 законодателей от Республиканской партии, которые выступили против последнего пакета помощи Украине в размере 61 миллиард долларов, когда он прошел через Палату представителей в апреле.

Тогда Стефаник заявила, что, хотя она поддерживает предоставление Украине оружия, она не может поддержать выделение дополнительных средств на нелетальную помощь на фоне кризиса на границе между США и Мексикой.

Избранная в Конгресс в 2014 году в возрасте 30 лет, выпускница Гарварда и бывшая помощница Джорджа Буша-младшего, в начале своей конгрессовой карьеры Стефаник перешла с более умеренных позиций и стала "партизанским воином" на стороне Трампа.

Сначала она позиционировала себя как умеренная и обрела популярность среди своих коллег благодаря усилиям, направленным на избрание женщин-республиканок. Но по мере того, как ее округ на севере Нью-Йорка стал более республиканским, она стала более активной защитницей Трампа.

Ранее Трамп заявил, что в его будущей администрации не будет работать его бывшая соперница за президентскую номинацию Никки Хейли и экс-государственный секретарь Майк Помпео.

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