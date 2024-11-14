Сибига после встречи с Блинкеном заявил об "осторожном оптимизме" относительно ударов вглубь РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который накануне встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил об "осторожном оптимизме" после обсуждения возможности дальнобойных ударов по России.

Заявление главы МИД Украины приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Украина уже давно призывает союзников разрешить дальнобойные удары по РФ западным оружием.

Союзники, включая Соединенные Штаты, не позволяют использовать предоставленное оружие для ударов вглубь РФ из-за опасений дальнейшей эскалации.

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"Мы обсуждали вопрос дальних ударов и евроатлантической интеграции. И здесь мы также настроены осторожно оптимистично", – сказал Сибига, комментируя встречу с Блинкеном.

Он также добавил, что его переговоры в Брюсселе также коснулись военной помощи.

"Мы имеем четкую картину – четкие временные рамки, четкие объемы – того, что будет предоставлено Украине до конца года. Это помогает нам стратегически планировать наши действия на поле боя", – рассказал министр.

По его словам, помощь будет включать оружие и средства для заключения соглашений по производству вооружений.

СМИ ранее сообщили, что согласно оценке разведки США и Пентагона, разрешение Украине наносить дальнобойные удары по территории России принесет Киеву больше недостатков, чем выгод, поэтому они рекомендовали не менять соответствующую политику.

В сентябре президент США намекал на возможность снятия соответствующих ограничений на применение дальнобойного оружия Украиной, сказав, что его администрация "работает над этим вопросом".

В то же время шеф Пентагона Ллойд Остин встал на защиту американских ограничений на дальнобойные удары западным оружием для Украины и настаивал на том, что она может победить Россию даже без такого потенциала.