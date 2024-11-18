МИД России: Удары ATACMS по РФ будут означать прямое участие США в войне

В МИД России заявили, что если Украина ударит дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории, это будет означать прямое участие США в российско-украинской войне.

Об этом в своем комментарии сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".

Захарова заявила, что использование Киевом дальнобойных ракет для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта".

"Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", – сказала спикер российского министерства.

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Стоит отметить, ранее украинские войска уже применяли ракеты ATACMS по временно оккупированным Россией территориям, которые РФ считает своими и даже внесла их в свою конституцию.

При этом Захарова подчеркнула, что пока не известно, опирается ли на официальные источники информация о якобы предоставленном Джо Байденом Киеву разрешении наносить американскими ракетами ATACMS удары вглубь территории России.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

В Белом доме отказались прямо подтвердить разрешение Украины на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным на территории России, но вспомнили, что разрабатывали ответ на привлечение войск КНДР к войне.

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