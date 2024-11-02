В Германии в результате инцидента на дороге погиб рабочий-украинец

Вблизи немецкого города Магдебург утром в субботу произошла авария на автобане, в результате которой погиб рабочий из Украины.

Об этом сообщает Bild, информирует "Европейская правда".

По данным полиции, 38-летний украинец занимался загрузкой другого автомобиля, попавшего в аварию, на эвакуатор.

Во время этих работ его насмерть сбила другая машина. Врачи, прибывшие на место аварии, констатировали смерть украинца.

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Как указано, водитель, сбивший рабочего эвакуатора, уехал с места аварии.

Автомагистраль А2 в направлении Берлина пришлось на некоторое время полностью закрыть из-за сложных восстановительных работ, а также для детального расследования аварии.

Недавно 48-летний гражданин Украины погиб во время полицейской операции недалеко от города Ключборк в Опольском воеводстве.

Напомним, в сентябре на севере Польши погибли двое несовершеннолетних граждан Украины, которые попали в ДТП, убегая от полиции.