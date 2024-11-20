Британия объявила о новом партнерстве с Молдовой в сфере обороны и безопасности

Великобритания и Молдова начали в среду новое партнерство в сфере обороны и безопасности на фоне угроз со стороны России.

Об этом сообщили на официальном сайте правительства Великобритании, пишет "Европейская правда".

Об инициативе было объявлено во время визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в столицу Молдовы Кишинев.

"Сегодня также было начато новое партнерство между Великобританией и Молдовой в сфере обороны и безопасности, которое основывается на широком сотрудничестве между двумя странами и усиливает устойчивость Молдовы к внешним угрозам.

Реклама:

Это партнерство усилит поддержку суверенитета, безопасности и стабильности Украины, помогая укрепить национальную безопасность внутри страны в условиях российской агрессии", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Британии обязался сотрудничать с президентом Майей Санду с целью усиления устойчивости Молдовы к российским гибридным угрозам.

Он также предложит поддержку Великобритании в борьбе с коррупцией в регионе.

"Молдова является жизненно важным партнером Великобритании в сфере безопасности, и именно поэтому, чтобы усилить ее устойчивость к российской агрессии и обеспечить безопасность британских улиц, я углубляю сотрудничество в сфере нелегальной миграции и начинаю новое партнерство в сфере обороны и безопасности", – заявил Лэмми.

В рамках визита было подписано новое соглашение о реадмиссии для усиления международного сотрудничества в сфере нелегальной миграции.

Ранее в этом месяце проевропейский президент Молдовы Майя Санду выиграла выборы после напряженного голосования, омраченного обвинениями во вмешательстве России.

Это произошло всего через две недели после референдума, на котором молдаване с минимальным перевесом проголосовали за движение страны в ЕС.