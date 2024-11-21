США предупредили свои оборонные компании о диверсионных угрозах России

Американские официальные лица предупредили американские оборонные компании в четверг, что Россия может нацелиться на них в рамках потенциально усиленной диверсионной кампании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times.

В новом предупреждении говорится о том, что российские спецслужбы проводят диверсионные операции против европейских оборонных компаний "с целью подорвать поддержку Украины со стороны стран-членов Альянса".

По словам официальных лиц, российская диверсионная кампания увеличивает риск для американских компаний за рубежом и, по крайней мере, потенциально, в США.

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Предупреждение было обнародовано Национальным центром контрразведки и безопасности, который консультирует американский бизнес относительно разведывательных угроз со стороны потенциальных противников.

Центр часто предупреждает о попытках российского и китайского правительств похитить интеллектуальную собственность, или о потенциальных киберугрозах против американского бизнеса.

Обнародованное в четверг предупреждение призывает руководителей оборонных компаний быть внимательными к наблюдению за их объектами и персоналом.

Представители разведки также заявили, что оборонные компании должны быть особенно внимательными к потенциальным сбоям, и должны усилить свою физическую и онлайн-безопасность.

В дополнение к защите сайтов, центр предложил усилить личную безопасность руководителей и других ключевых сотрудников.

Предупреждение, по словам людей, информированных по этому вопросу, было частично вызвано беспокойством относительно российской попытки убийства руководителя немецкого производителя оружия.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Польши решило закрыть российское консульство в Познани. Необходимость этого объяснили тем, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.