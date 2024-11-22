Испания оштрафовала Ryanair и других лоукостеров за взимание платы за ручную кладь

Министерство по защите прав потребителей Испании оштрафовало бюджетные авиакомпании Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian и Volotea на общую сумму 179 млн евро, в частности за взимание платы с пассажиров за провоз ручной клади.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство подтвердило штрафы, которые были объявлены в мае, и отклонило апелляции, поданные компаниями.

В заявлении говорится, что авиакомпании нарушали права клиентов, когда взимали плату за ручную кладь больших размеров, выбор места или распечатывание посадочных талонов, а также не позволяли оплату наличными на стойках регистрации или покупать товары на борту.

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Ryanair был оштрафован на 108 млн евро, Vueling – на 39 млн евро, easyJet – на 29 млн евро, Norwegian – на 1,6 млн евро и Volotea – на 1,2 млн евро.

Испанская отраслевая группа авиакомпаний ALA обжалует штраф в суде, говорится в отдельном заявлении.

ALA назвала решение министерства "нонсенсом" и заявила, что оно нарушает правила свободного рынка и правила Европейского Союза, и в случае его применения заставит до 50 млн пассажиров платить за услуги, в которых они не нуждаются.

Напомним, в октябре оператора французской железной дороги SNCF признали виновным в связи со смертельной аварией скоростного экспресса в 2015 году, когда погибли 11 человек и десятки пострадали.

Сообщалось также, что Италия планирует накладывать штрафы до 10 тысяч евро на пилотов самолетов, которые будут искать лодки с мигрантами, терпящих бедствие в море.