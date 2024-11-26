Польша обещает блокировать соглашение о свободной торговле ЕС и стран Южной Америки

Польша не примет соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком (Меркосур) в его нынешнем виде – против него протестовали фермеры, которые блокировали границу с Украиной.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Ранее против соглашения выступили, в частности, Министерство сельского хозяйства, польские сельскохозяйственные организации и сами фермеры.

В повестку дня заседания правительства во вторник включен подготовленный Министерством развития и технологий проект постановления о переговорах по заключению соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и блоком Меркосур, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Боливия и Уругвай.

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Как отметил премьер-министр, "все" по этому вопросу уже сказано в первом пункте резолюции. "Совет министров выражает свое несогласие с прежними результатами переговоров с Меркосур в сфере сельского хозяйства, в частности с увеличением тарифных квот на мясо птицы на последнем этапе обмена тарифными предложениями", – процитировал документ Дональд Туск.

Он добавил, что это политический сигнал о том, что Польша не примет соглашение между ЕС и Меркосур в его нынешнем виде. "Мы не одиноки, многие страны-члены имеют подобное мнение", – сказал глава правительства.

Европейская комиссия считает, что ЗСТ между ЕС и Меркосур принесет выгоды для Евросоюза в целом, в частности, в отношении промышленного сектора, морского транспорта, а также выгоды для отдельных сегментов агропродовольственного производства.

Польские фермеры, которые в знак протеста на прошлой неделе блокировали границу с Украиной в Медыке, могут возобновить свои акции 10 декабря и расширить их на всю восточную границу. При этом их требования никак не связаны с торговлей с Украиной, а касаются именно соглашения с Меркосур.

Среди организаторов блокады допускают, что не станут расширять протесты, если профильный министр будет иметь конкретное предложение для них.