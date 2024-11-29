В ЦИК Румынии допускают проведение повторных выборов президента

Первый тур президентских выборов в Румынии может быть проведен повторно, если Конституционный суд страны решит аннулировать голосование 24 ноября.

Об этом заявил в пятницу Radio Romania Actualitati председатель избирательной комиссии страны Тони Греблэ, пишет "Европейская правда".

По его словам, если суд примет соответствующее решение, повторное голосование может состояться 15 декабря, а второй тур – 29 декабря.

В четверг Конституционный суд единогласно принял решение обратиться к Центральной избирательной комиссии с просьбой пересчитать все действительные и недействительные бюллетени в первом туре президентских выборов.

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Решение было принято в конце двухчасового заседания по жалобе кандидата в президенты Кристиана Тергеса, который обвинил ЦИК в фальсификациях относительно голосов кандидата Элены Ласкони.

"Некоторые округа завершат пересчет голосов сегодня, и результаты будут как можно быстрее переданы Конституционному суду, чтобы он мог принять решение о признании выборов действительными или признании выборов недействительными, и об организации первого тура голосования на выборах президента 15 декабря, а второй тур должен состояться 29 декабря", – сказал глава ЦИК.

Он отметил, что Конституционный суд может признать выборы недействительными, если будут доказательства того, что процедура выборов была несоответствующей настолько, что это в итоге повлияло на порядок политических конкурентов.

Власти Румынии заявили, что имеют доказательства вмешательства в избирательную кампанию со стороны враждебно настроенных субъектов.

Независимый ультраправый политик, 62-летний Кэлин Джорджеску одержал в первом туре победу, которая вызвала вопросы о том, как такая неожиданность могла стать возможной.

Высший совет обороны страны заявил, что имеет доказательства вмешательства, и что Румыния является мишенью для враждебных актеров, таких как Россия. Также утверждают, что TikTok предоставил одному из кандидатов больше внимания и не заставлял его маркировать контент как политический. TikTok отверг эти обвинения.

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