Пентагон пока не может подтвердить, что войска КНДР участвуют в боевых действиях

В Пентагоне заявили, что в Курской области сейчас находится не менее 10 тысяч северокорейских военных, однако не могут подтвердить сообщения о том, что они уже участвуют в боевых действиях.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, передает "Европейская правда".

Райдер заявил, что сейчас США считают, что в Курской области находится не менее 10 тысяч военнослужащих КНДР.

В то же время, он акцентировал, что поскольку оценка присутствия КНДР на местах продолжается – эти цифры могут "несколько возрасти".

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По его мнению, общее количество северокорейских войск может быть ближе к 11-12 тысячам.

"Мы видели сообщения в прессе о якобы боевых действиях. Мы изучаем их, но пока не можем подтвердить эти сообщения", – подчеркнул он.

Напомним, 1 ноября председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне РФ.

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании указало, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

В разведке Эстонии также констатировали, что участие северокорейских подразделений на украинском фронте пока не принесет особых изменений, и они, вероятно, понесут большие потери.