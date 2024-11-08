Зеленский и Рютте поговорили об участии военных КНДР в войне против Украины
Президент Владимир Зеленский пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.
Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Зеленский рассказал, что во время встречи с Рютте он проинформировал его о ситуации на поле боя, в частности об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.
"Нужна более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне", – акцентировал он.
Украинский лидер отметил, что они говорили и о выполнении решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности об усилении противовоздушной обороны, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.
"Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", – добавил он.
Накануне, перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште, Рютте заявил, что хочет подробно обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом ответ на углубление сотрудничества РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем.
Министры иностранных дел стран "Группы семи" и трех ключевых стран-союзниц на этой неделе заявили, что они серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в России и работают над совместным ответом на эту ситуацию.
Между тем британская разведка указала, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.