В США обвиняют в военных преступлениях двух бывших работников сирийской разведки

В США рассекретили обвинительный акт, по которому двух бывших должностных лиц сирийского режима Башара Асада обвиняют в военных преступлениях.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, передает "Европейская правда".

Как отмечается, обвинительный акт рассмотрели в Северном округе Иллинойса. В нем бывших сирийских разведчиков обвиняют в заговоре с целью жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными гражданскими, включая граждан США, во время гражданской войны в Сирии.

"Они участвовали в заговоре с целью совершения военных преступлений путем жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными под их контролем, включая граждан США, в тюрьме на военной базе аэропорта Меззе близ Дамаска", – акцентировали в Министерстве юстиции США.

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Обвиняемыми являются бывшие офицеры сирийской военной разведки Джамиль Гасан – 72 года, и Абдул Салам Махмуд – 65 лет.

Министерство сообщило, что выданы ордера на арест обвиняемых, однако пока они остаются на свободе.

Как отметил генеральный прокурор США Меррик Гарленд, в период с 2012 по 2019 год обвиняемые "применяли к своим жертвам избиения, удары электрическим током, ожоги, подвешивали их за запястья на длительное время, угрожали изнасилованием и смертью, а также ложно заявляли, что их родственники были убиты".

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США будут работать над защитой от террористической угрозы, которая может поступить от Сирии после внезапного свержения там режима Башара Асада.

В Турции сотни сирийцев выстроились в очереди на границе в ожидании возвращения домой.