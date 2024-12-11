Министр финансов: Украина сможет воевать без помощи США по крайней мере до середины 2025 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украина имеет "достаточно средств и оружия, чтобы сопротивляться по крайней мере в течение первой половины 2025 года", даже если помощь Вашингтона будет прекращена.

Об этом он рассказал в интервью El Pais, передает "Европейская правда".

Марченко спросили, что по его мнению произойдет, если США прекратят оказывать помощь Украине.

На это министр финансов отметил, что возможное прекращение помощи является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.

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"Мы должны иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины – построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы", – акцентировал он.

По мнению министра, чтобы справиться с неопределенностью относительно продолжения помощи, Украина должна "очень мудро" использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией.

"Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться по крайней мере до первой половины 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году", – заверил он.

Марченко отметил, что сейчас Украина получает необходимое оружие от США.

"Это означает, что по крайней мере на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими главными союзниками в США", – подытожил он.

Напомним, на днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал передачу Украине сотен тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники до середины января.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.

Министерство обороны США 7 декабря объявило о новом значительный пакет безопасности помощи Украине на почти миллиард американских долларов.