Шольц говорит, что готов к новым переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц готов и в дальнейшем проводить переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, хотя и считает телефонный звонок между ними в ноябре "разочарованием".

Его слова цитирует Zeit, передает "Европейская правда".

Как отметил немецкий канцлер в ежегодном обзоре телеканала RTL – он готов и в дальнейшем проводить переговоры с Путиным, несмотря на то, что недавний телефонный разговор "был разочарованием".

"Это было разочарованием, потому что он просто повторял все свои фразы", – отметил он.

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Однако, по мнению Шольца, телефонный разговор был необходим, чтобы дать понять Путину, что он не может надеяться на то, что немецкая поддержка Украины уменьшится, и "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".

"И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны иметь никаких иллюзий", – добавил он.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

А накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан час общался с Путиным.

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