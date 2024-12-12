Группа болгарских экспертов по кибербезопасности, известная как BG Elves, обнаружила, что Российская Федерация потратила 69 миллионов евро на финансирование широкомасштабной пропагандистской кампании, направленной против Болгарии и Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinite.

По данным BG Elves, средства направлялись через небольшие транзакции, которые трудно обнаружить, с суммами от 5 тысяч евро каждая.

Целью было распространение российского влияния и продвижение ультраправых нарративов в этих двух странах.

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BG Elves утверждает, что получила документы, которые связывают эти денежные потоки с компаниями и частными лицами, работающими как в Болгарии, так и в Румынии, с четкой целью манипулирования общественным мнением.

BG Elves заявила, что поделилась этой информацией с журналистами-расследователями и службами в Румынии, Великобритании и Украине.

Болгарские эксперты подчеркнули сложность схемы, которая действовала годами, а ее истоки можно проследить еще с 2010 года.

BG Elves подробно описали структуру российских систем для манипулирования, которые поддерживаются арендованными серверами в Нидерландах и Германии. Они указали на одну конкретную компанию, Adnow, которая играла значительную роль в распространении пропаганды и рекламы противоречивого содержания.

Реклама, о которой идет речь, часто продвигает сенсационные и обманчивые заявления о здоровье, направленная на воздействие на общественность с помощью сложных алгоритмов и инструментов отслеживания.

BG Elves обнаружили, что системы, которые использует Adnow, собирают и профилируют пользователей на основе контента, который они потребляют, создавая очень подробные профили с такой информацией, как пол, местонахождение и даже "рейтинг жестокости", чтобы более эффективно адаптировать рекламу к конкретным людям.

Конечной целью этой операции, по словам BG Elves, является манипулирование пользователями, чтобы заставить их предоставить личную информацию с помощью фальшивых предложений и призовых схем.

После получения данные якобы отправляются в Россию, где используются для дальнейших целевых атак.

BG Elves подробно описали, как компания-разработчик мобильных игр использовала эту личную информацию для установки вредоносного программного обеспечения на устройства пользователей, предоставляя им полный удаленный доступ.

Это вредоносное программное обеспечение, известное как RAT, позволяет злоумышленникам следить за личными сообщениями жертв и использовать их контакты, что потенциально позволяет злоумышленникам манипулировать и распространять дезинформацию.

Напомним, 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура выборов президента.

Это произошло после того, как Высшим советом национальной обороны были рассекречены документы, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.

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